Подмосковные баскетболистки выиграли серебро на Спартакиаде учащихся России

В финале XIII летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет сборная Московской области заняла второе место. В упорной борьбе команда уступила сборной Санкт-Петербурга со счетом 60:64.

Бронзовые медали завоевали представительницы Москвы. В финале сборная Московской области выступала под руководством тренеров Кристины Пиюк и Дмитрия Горшкова. В состав вошли спортсменки из СШОР по баскетболу «Спартак» (Люберцы), СШОР по баскетболу (Мытищи), СШОР по игровым видам спорта «Спарта энд К» (Видное).

Ранее на отборочном этапе в Покровском команда Московской области обыграла сборную Москвы со счетом 64:55 и вышла в финальную часть соревнований. Разыгрывающая Леонэль Мусина вошла в символическую пятерку, а Николь Аристархова была признана лучшим игроком команды. Обе баскетболистки — воспитанницы СШОР по ИВС «Спарта энд К».

XIII летняя Спартакиада учащихся России — крупное событие для спортивного резерва страны. Финальные турниры проходят с июня по сентябрь в 19 регионах. В финале участвуют сильнейшие спортсмены, прошедшие многоступенчатый отбор. По итогам соревнований определяется общекомандный зачет субъектов РФ, а лучшие участники получают возможность войти в состав молодежных и юниорских сборных России.

Финальный турнир по баскетболу среди девушек до 16 лет проходил с 1 по 8 июня в Салавате (Республика Башкортостан) в рамках федеральной программы «Спорт России».