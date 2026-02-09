Девушка из Пушкино уверенно идет к вершинам автокросса

Алиса Малкина из города Пушкино смело штурмует трассы, оставляя позади стереотипы и соперников. Рев мотора и запах бензина давно стали для нее родными.

На последнем зимнем Кубке Kramar Motorsport один из соперников спросил Алису: «Показать, как нажимать на „педальки“?». Гонщица лишь усмехнулась и на следующем заезде обогнала несколько машин. В мире автоспорта, где ценится характер и умение, многие коллеги-мужчины всегда готовы помочь советом или искренне поболеть за нее на трассе.

В автоспорт Алиса пришла в 10 лет благодаря отцу. Он увидел объявление о наборе в секцию автокросса и предложил дочери попробовать. Занимаясь в Пушкино, она оттачивала мастерство на багги, а затем перешла к кузовным классам. Сначала юниорские подиумы, затем переход во взрослый класс — все это время отец был рядом в роли наставника, механика и самого преданного фаната.

За годы в автоспорте у Алисы выработался свой стиль. Вместо агрессии — холодный расчет и максимальная концентрация. Лозунг «Тише едешь — дальше будешь» в ее исполнении не про медлительность, а про умение выбирать момент и беречь технику.

Сейчас Алиса смотрит в будущее и планирует покорять новые вершины в автокроссе. Для этого нужны ресурсы, надежная команда и партнеры, которые верят, что мастерство и упорство важнее стереотипов.