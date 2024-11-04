Девочку с врожденным пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

Врачи детского центра имени Рошаля в Красногорске успешно провели первую операцию с использованием искусственного кровообращения. Медицинское учреждение является флагманским в Московской области и оказывает уникальную помощь детям.

В учреждение поступила 1,5-летняя девочка с врожденным пороком сердца, а именно с дефектом межжелудочковой перегородки. Специалисты провели полное обследование и осуществили радикальную коррекцию порока в условиях искусственного кровообращения.

Чтобы закрыть дефект, необходимо было остановить сердце. В этот момент его функции взял на себя специальный аппарат, обеспечивающий искусственное кровообращение. Хирурги открыли сердце и устранили дефект между желудочками, подшивая синтетическую заплату.

После завершения операции разрез на сердце зашили, и уже здоровое сердце вновь запустилось, перейдя на собственное кровообращение.

«При данном пороке сердце работает с избыточной нагрузкой, затрудняя тем самым полноценное развитие ребенка», — указал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Он добавил, что операция является единственным решением для улучшения состояния ребенка.