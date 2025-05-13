Девочку с пробитой вилами ногой эвакуировали из двора частного дома в Коломне

Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли девочке, которая напоролась ногой на вилы. Происшествие случилось в понедельник, 12 мая, в поселке Октябрьском в городском округе Коломна.

В экстренные службы днем обратилась бабушка 12-летней девочки, которая сообщила, что ее внучка получила травму во дворе частного дома. Зубья садового инструмента прошли через левую голень девочки и повредили икроножную мышцу, поэтому пострадавшая не могла самостоятельно присесть.

«Специалисты расстелили одеяло, которое принесла бабушка, аккуратно уложили пострадавшую на него и укрыли ее своими куртками. Травмированную ногу спасатели зафиксировали подручными средствами, а до приезда медиков они оказали подростку психологическую помощь и поддержку», — рассказал начальник 261-й части Сергей Шлыгин.

Приехавшие врачи сделали девочки обезболивающий укол. После этого спасатели отрезали от основания черенка вил металлические зубья. Пострадавшую доставили в Коломенскую Центральную районную больницу.