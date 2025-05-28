Девочку 10 лет спасли от инсульта в детском медцентра Рошаля

Девочку в возрасте 10 лет спасли от инсульта в детском медцентре имени Рошаля. Ее доставили бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии — у ребенка внезапно появилась слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и отсутствие понимания слов окружающих.
Юной пациентке провели КТ для исключения кровоизлияния, после чего МРТ, которое показало закупорку левой внутренней сонной артерии. В результате ей поставили диагноз — обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.
По словам заведующей отделение неврологии Нины Масловой, такое состояние могло привести к тяжелым последствиям, в том числе к смерти.
«Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис — медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности и даже смерти», — сказала она.
Сейчас состояние девочки стабильное, она проходит восстановление в больнице. В будущем она пройдет лечебный курс в отделении медицинской реабилитации.
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