Девочке-сироте из Солнечногорска подарили бытовую технику по поручению главы

Бытовую технику Полине подарили по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Ранее девушке вручили государственный жилищный сертификат. Его основное преимущество — ребенок по достижении 18 лет может выбрать квартиру в любом муниципалитете, которая сразу же оформляется в собственность. Полина приобрела жилье в микрорайоне Рекинцо и уже постепенно налаживает свой быт.

«Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддерживаем и после их совершеннолетия. Так и с Полиной, всегда остаемся на связи и оказываем всю необходимую поддержку, как со стороны местной администрации, так и регионального правительства», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.