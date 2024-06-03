Девочке-сироте из Солнечногорска подарили бытовую технику по поручению главы

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Девочке-сироте из Солнечногорска Полине оказали помощь в приобретении бытовой техники. Новую стиральную машину передала заместитель главы муниципалитета Марина Маннапова.

Бытовую технику Полине подарили по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Ранее девушке вручили государственный жилищный сертификат. Его основное преимущество — ребенок по достижении 18 лет может выбрать квартиру в любом муниципалитете, которая сразу же оформляется в собственность. Полина приобрела жилье в микрорайоне Рекинцо и уже постепенно налаживает свой быт.

«Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддерживаем и после их совершеннолетия. Так и с Полиной, всегда остаемся на связи и оказываем всю необходимую поддержку, как со стороны местной администрации, так и регионального правительства», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Всего в 2024 году в Солнечногорске жилищным сертификатом воспользуются 10 детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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