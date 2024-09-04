Девочка из Подольска вышла в финал кулинарного шоу на телеканале «Пятница!»

Финалисткой шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!» стала 12-летняя Вероника Кравченко из городского округа Подольск. Девочка создала бисквитный торт с кремом «Пломбир», а также рассказала об идее и дизайне своего творения.

Юный кондитер Вероника Кравченко попала в финал телевизионного «Кондитер. Дети». Ее бисквитный торт продегустировал знаменитый мастер кулинарного искусства Ренат Агзамов. Он поздравил девочку и подарил розовый фартук с надписью «Кондитер».

«В 23 веке люди настолько станут быстро развиваться, что уже в маленьком возрасте, сидя в песочнице, они пройдут школьную программу и получат образование. Здесь девочка изучает сопротивление материалов, а мальчик — чертежи», — поделилась финалистка.

Помимо кулинарии, Вероника Кравченко осваивает фигурное катание и уже получила 2-й спортивный разряд. Девочка также играет на флейте.

В кулинарном шоу на телеканале «Пятница!» участвуют дети кондитеры-любители. В жюри — звездный кондитер Ренат Агзамов и его коллеги по цеху. Победители каждого выпуска сразятся в суперфинале. Взрослым победителям дарят миллион рублей, а дети получают 500 тысяч рублей.

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