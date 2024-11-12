Девятый ребенок родился в семье Мусихиных из Дмитрова

Заместитель главного врача Дмитровской больницы Элен Вартанян рассказала, что девочка появилась на свет в 11:00. Ребенок весит 3950 граммов, а ее рост составил 56 сантиметров.

Юлия Мусихина поделилась, что девятые роды были для нее как первые. «Но это все быстро забывается, как только ты видишь своего ребеночка», — сказала многодетная мать. Она поблагодарила коллектив роддома за чуткость и внимание.

Встречать маму и дочку приехала вся большая семья Мусихиных. Заместитель главы городского округа Ирина Костышина вручила Юлии букетов цветов от руководителя муниципалитета. Она

сообщила, что Иван Курданин очень хочет познакомиться со всей семьей Мусихиных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил семье из Дмитровского округа медаль ордена «Родительская слава», а также подарил микроавтобус.

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