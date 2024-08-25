Девятый поезд «Иволга 4.0» на МЦД-3 стал доступен жителям Химок

Городской округ Химки радостно сообщает о запуске нового поезда «Иволга 4.0» на третьем Московском центральном диаметре. Это уже девятый поезд, который начал курсировать по маршрутам МЦД-3, и он обещает сделать поездки еще более комфортными для пассажиров.

Современные вагоны «Иволги 4.0» оборудованы всем необходимым для удобства. Пассажиры могут наслаждаться современными креслами с откидными подлокотниками и подголовниками, а также использовать устройства для подзарядки гаджетов. Поручни с мягкими подвесными ручками, система климат-контроля и адаптивное освещение — все это создает приятную атмосферу во время поездки. Информационные табло помогут пассажирам не пропустить свою остановку, предоставляя актуальные данные о маршруте.

Обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах будет продолжаться, и специалисты планируют полностью обновить поезда на диаметре до конца этого года.

Отметим, что железнодорожная станция в городском округе Химки стала одной из самых популярных на МЦД-3 с начала года. По данным статистики, поезда перевезли более 60 миллионов пассажиров на этом направлении, а всего за время работы МЦД-3 было зафиксировано свыше 100 миллионов поездок.

Кроме того, в целях повышения безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры в Химках установлены три камеры с функцией распознавания лиц, фиксирующие нарушения правил безопасности. Видеонаблюдение охватывает станции «Химки» и «Подрезково», а всего в Подмосковье установлено 125 камер на 69 станциях.

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