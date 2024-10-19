Девятиклассники лицея № 2 посетили институт в Павловском Посаде

Школьники из лицея № 2 имени В. В. Тихонова в Павловском Посаде побывали на экскурсии в филиале Российского государственного социального университета. Они узнали о правилах приема и пообщались с преподавателями учреждения.

На мероприятии будущим выпускникам рассказали о специальностях, по которым обучаются студенты вуза, формах обучения, а также о том, как в него поступить.

В университете в этом году также открыли колледж. В нем могут обучаться ребята уже после девятого класса по трем направлениям: юриспруденция, туризм и бухгалтерский учет.

Школьникам понравилась экскурсия. Организаторы отметили, что такие профориентационные мероприятия будут проводиться регулярно.

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