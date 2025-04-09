Девяти ветеранам присвоили звание почетных граждан Лобни
Глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее заместители навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Им присвоили звание «Почетный житель» к 80-летию празднования Великой Победы.
Анна Кротова навестила Иосифа Петровича Коткова. Он окончил Саратовское военное училище МГБ, служил в системе госбезопасности в Минске, Закарпатье и Прибалтике, а в 1977 году — начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства в Лобне.
Первый заместитель главы Владимир Зиновьев вручил грамоту «Почетного жителя городского округа Лобня» ветерану Виктору Алексеевичу Волкову. В годы войны он служил в Закарпатье.
Заместитель Кирилл Колчин пообщался с Анной Сергеевной Родюшкиной, которая с 1943 по 1946 годы работала на военно-морской базе во Владивостоке.
Валентин Туркин поздравил Владимира Петровича Анисимова. Ветеран служил в военно-воздушных силах, дошел до Берлина.
Ветеран Тамара Васильевна Колпакова встретила войну, когда ей было семь лет. Она вместе с мамой воевала в составе банно-прачечного отряда и дошла до Германии. Победу Тамара Васильевна встретился в Кенигсберге. Звание «Почетный гражданин городского округа Лобня» ей вручила заместитель Елена Лапшинова.
Также награду присвоили пограничнику Александру Николаевичу Индереву, бывшему жителю блокадного Ленинграда Юрию Павловичу Ипатову, служащему в годы войны в авиации Якову Григорьевичу Клименко и несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Василию Егоровичу Манаеву, который сейчас живет в Воронеже.