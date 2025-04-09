Девяти ветеранам присвоили звание почетных граждан Лобни

Глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее заместители навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Им присвоили звание «Почетный житель» к 80-летию празднования Великой Победы.

Анна Кротова навестила Иосифа Петровича Коткова. Он окончил Саратовское военное училище МГБ, служил в системе госбезопасности в Минске, Закарпатье и Прибалтике, а в 1977 году — начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства в Лобне.

Первый заместитель главы Владимир Зиновьев вручил грамоту «Почетного жителя городского округа Лобня» ветерану Виктору Алексеевичу Волкову. В годы войны он служил в Закарпатье.

Заместитель Кирилл Колчин пообщался с Анной Сергеевной Родюшкиной, которая с 1943 по 1946 годы работала на военно-морской базе во Владивостоке.