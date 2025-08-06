Девяти педагогам в Ленинском округе вручили жилищные сертификаты

Еще девять учителей в Ленинском округе получили жилищные сертификаты по губернаторской программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес лично вручила сертификаты педагогам из Лопатинской школы Марии Ванюхиной и Эльмире Шангареевой.

«Я с шести лет точно знала, что стану учителем. Уже тогда играла в школу и учила кукол. Я хотела переехать и работать именно в столице или Подмосковье. Так и случилось. В 2018 году я окончила Московский государственный педагогический университет, стала учителем русского языка и литературы, начала преподавать в одном из муниципалитетов Московской области, затем переехала в Ленинский округ, потому что он динамично развивается, открываются новые школы. Именно здесь планирую приобрести собственное жилье и остаться работать. Спасибо руководству региона за то, что у меня получилось осуществить свою мечту», — сказала учитель Лопатинской школы Мария Ванюхина.

Мария Павловна переехала из Крыма, а учитель биологии и географии из Лопатинской школы Эльмира Шангареева — из Самары. Помимо преподавания, Эльмира занимает должность заместителя директора школы по воспитательной работе.

Также на право покупку квартиры получили три учителя начальных классов из образовательного центра «Лидер», Видновских школы № 2 и № 11, учитель русского языка и литературы из Володарской школы, преподаватель иностранного языка из Видновской школы № 1 и педагог по физике из Виднокской школы № 5, а также еще один учитель биологии из Лопатинской школы.

Отметим, программа губернатора Андрея Воробьева «Социальная ипотека» софинансирует педагогам покупку жилья. Правительство Подмосковья оплачивает 50% от стоимости квартиры, а оставшиеся — в течение 10 лет. Участники программы вносят только проценты по кредиту.