Глава Воскресенска Алексей Малкин провел прием жителей
Глава городского округа Воскресенск провел личный прием граждан. На встречу пришли девять жителей муниципалитета.
«Провел вчера очередной личный прием граждан. Вопросы и обращения разбирал вместе со своими заместителями и профильными специалистами администрации», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Жители завали вопросы по отоплению, водоснабжению, канализации, ремонту дорог, искусственным неровностям, улучшению жилищных условий, ремонту подъездов и подвалов, содержанию дворов и контейнерных площадок, дополнительному маршруту движения автобусов.
Всем разъяснили алгоритм действий. Вопросы, поступившие на встрече, приняты к исполнению.
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