Девять выпускников в Подольске сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов

В Подольске по итогам ЕГЭ девять выпускников получили максимальные 100 баллов. Семь из них продемонстрировали выдающиеся результаты по химии.

Среди них ученики лицея № 23, гимназий № 7 и имени Подольских курсантов, а также школы № 32.

Максимальный балл по литературе получили выпускницы из школ № 30 и № 34.

«Эти достижения — не просто цифры, а показатель усердной работы и веры в себя. И, конечно, результат поддержки наставников и родных. Наши дети вновь доказывают, что будущее в надежных, талантливых руках. Гордимся каждым. Пусть эти первые победы станут началом больших достижений», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отметим, в этом году в ЕГЭ участвуют около 1,7 тысячи одиннадцатиклассников из Подольска.

Всего в 2024 году 30 выпускников округа набрали максимальные 100 баллов, двое из них — сразу по нескольким предметам.