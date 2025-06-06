Девять выпускников в Дмитровском округе набрали по 100 баллов на ЕГЭ

Одиннадцатиклассники школ муниципалитета показали первые высокие результаты на Едином государственном экзамене. Максимальные баллы на ЕГЭ по химии и литературе получили девять выпускников.

На экзамене по литературе отличились Алина Гончарко из Дмитровской школы № 3, Александра Юрченко (Дмитровская гимназия «Логос»), Альбина Петракова (Дмитровская школа № 2) и Полина Луцик из Останкинской школы.

Наивысший балл на ЕГЭ по химии, который является одним из самых сложных в перечне, набрали Григорий Климов (Дмитровская школа № 1), Иван Аршинов (Дмитровская школа № 3), Лада Благомыслова (Дмитровская школа № 9), Вероника Бажан (Дмитровская школа № 10) и Анастасия Мельникова из Подосинковской школы.

Выпускники блестяще справились со сложными заданиями и показали глубокое понимание предмета, что открывает перед ними двери лучших вузов России.

Одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов поздравил глава Дмитровского округа Иван Курданин. «Стобалльные результаты — это всегда сочетание трудолюбия, таланта и поддержки. Ребята доказали, что в Дмитровском округе есть сильные школы, выдающиеся педагоги и мотивированные ученики», — отметил руководитель муниципалитета.