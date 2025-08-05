Девять водозаборных узлов модернизируют в Солнечногорске за 3 года

В рамках масштабной государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на период с 2026 по 2028 годы, в городском округе запланировано проведение модернизации системы водоснабжения. В течение трех лет планируется обновить девять водозаборных узлов с установкой современной станции водоподготовки.

В рамках реализации государственной программы будут проведены капитальный ремонт и реконструкция ВЗУ, расположенных в Солнечногорске на улицах Крупская и Рабочая, а также в деревнях Ложки, Ржавки, Смирновка и поселках Майдарово, Пешки, Поварово и Менделеево.

«От системы водоснабжения и водоотведения зависит комфорт тысяч жителей. С поддержкой губернатора и областного правительства мы последовательно решаем эти вопросы. Работы запланированы на несколько лет — но результат будет ощутим на десятилетия вперед», — прокомментировал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Помимо этого, значительные работы будут проведены и на канализационных насосных станциях. Планируется увеличение мощности, установка резервных насосов и обновление систем управления на объектах, расположенных в Андреевке, Голубом, на улицах Трехсвятская, Староандреевская и в Толстяково. В Солнечногорске запланирована реконструкция ГНС № 5, ремонт сетей, пролегающих под Ленинградским шоссе и вдоль Набережной улицы. Дополнительно предусмотрен капитальный ремонт участков сетей водоотведения на участке от ГНС № 5 и до действующих очистных сооружений в Осипово.