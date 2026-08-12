Девять умных спортплощадок откроют в Подмосковье до конца года

В 2022 года в Подмосковье начали строить умные спортплощадки. Они отличаются цифровым оснащением, которое позволяет упростить тренировки и сделать их эффективнее. За последние четыре года заработали четыре такие зоны.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Сергей Юров проверил ход строительства умной спортплощадки в Балашихе.

Универсальная зона предназначена для занятий футболом, баскетболом, хоккеем и воркаутом, а часть спортивного инвентаря адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сооружение возводит спортивная школа олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина, а общая стоимость проекта превышает 17,5 миллиона рублей.

«Каждый тренажер будет маркирован QR-кодом: отсканировав его смартфоном, посетители получат доступ к видеоурокам с разбором правильной техники выполнения упражнений. Это позволит сделать тренировки доступными для людей любого уровня подготовки», — объяснил Сергей Юров.

Всего в Московской области планируется запустить пять подобных объектов, а открытие площадки в Балашихе намечено на 1 сентября 2026 года.