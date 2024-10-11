Девять участков муниципальных и региональных дорог отремонтировали в Химках

Капитальный ремонт девяти участков муниципальных и региональных дорог завершили в Химках. Специалисты обновили 15 километров асфальтобетонного покрытия.

Ремонт затронул участки дорог вблизи улиц Панфилова и Пролетарской, Молодежного проезда, Юбилейного проспекта и Вашутинского шоссе. Сотрудники коммунальных служб заменили старое покрытие, отрегулировали люки и колодцы и нанесли свежую разметку.

Также отремонтировали четыре участка региональных трасс: развязку на пересечении Лихачевского шоссе и М-11 «Нева» и отрезок Международного шоссе. Рабочие обновили шесть километров дорожного покрытия.

Жители малых населенных пунктов тоже заметили изменения: дорожное полотно заменили на двух участках трассы рядом с Рогачевским и Ленинградским шоссе: от остановки «Поярково» до остановки «Дачный поселок» и на главном проезде в деревне Мышецкое.

Напомним, что ранее в Химках по просьбам жителей благоустроили народные тропы во всех микрорайонах.

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