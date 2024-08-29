Администрация Подольска возобновила работу территориальных отделов в округе

Администрация городского округа Подольск возобновила работу девяти территориальных отделов. Их разделили на Центральный, Залинейный, Силикатный, Стрелковский, Дубровицкий, Кузнечики, Климовск, Лаговский и Львовский.

Территориальные отделы созданы для того, чтобы отрабатывать обращения жителей на местах. За каждым закрепили руководителя. Глава городского округа Григорий Артамонов поручил создать чаты и добавить туда старших по дому, старост, участковых, руководителей социальных учреждений и депутатов городского Совета.

Руководителям территориальных отделов помогут сотрудники администрации, которые работают на местах. Они будут принимать от жителей различные вопросы от жилищно-коммунального хозяйства до благоустройства.

«В приоритете оперативно выполнять задачи, которые ставят перед нами подольчане. Для этого разработаем четкие механизмы коммуникации между всеми ответственными службами», — сказал Григорий Артамонов.

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