Девять семей из Серебряных Прудов переселят из аварийного жилья

В 2024 году многоквартирные дома № 20 и № 26 на улице Полевой были признаны непригодными для проживания. Соответствующее постановление о сносе зданий подписал глава округа Олег Павлихин.

В настоящее время в этих аварийных домах проживает 28 человек. Благодаря реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», все они получат возможность переехать в новое жилье. Альтернативным вариантом станет получение жилищных сертификатов, позволяющих самостоятельно приобрести жилье, соответствующее потребностям каждой семьи.

Переселение девяти семей из аварийных домов на Полевой улице запланировано на 2025–2026 годы.

В этом году под программу расселения попали жители трех домов, расположенных по адресам: поселок Серебряные Пруды, улица Набережная, дом № 83 и улица Южная, дом № 35, а также деревня Ламоново, дом № 7.