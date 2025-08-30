Девять рек очистили от мусора в Истре

В муниципальном округе Истра в рамках еженедельного мониторинга и обращений жителей очистили от мусора, заторов и поваленных деревьев девять рек. После сурового лета с ураганами, грозами и обильными осадками за водными объектами теперь следят с особым вниманием, чтобы избежать подтоплений в населенных пунктах.

Рабочие ликвидировали поваленные деревья и прочие препятствия в руслах рек Маглуша, Песочная, Истра, Здеришка, Молодильня, Колоколенка, Болденка, Грязевка и Малая Истра вблизи поселка Зеленый Курган, деревень Рычково, Малое Ушаково, Хуторки, Нижневасильевское, Леоново, городов Истра и Дедовск, а также СНТ «Минерал».

Отметим, что такие работы особенно важны не только для поддержания экологического равновесия и снижения риска наводнений, но и для обеспечения свободного течения рек. Все это сохраняет безопасность местных жителей и здоровье экосистемы.