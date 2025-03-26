Девять плотин капитально отремонтируют в Домодедове

Глава муниципалитета Евгения Хрусталева обсудила на еженедельном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым риски подтоплений и планы по ремонту гидротехнических сооружений. В программу капитального ремонта вошли девять плотин в Домодедове.

Всего в городском округе насчитывается 50 плотин, 19 из которых были приняты на баланс в 2024 году как бесхозные. Эти гидротехнические сооружения находятся на обслуживании муниципального учреждения «Комбинат благоустройства». За состоянием плотин следит инженер-гидротехник.

В 2025–2026 годах капитально отремонтируют плотины в семи местах, среди которых: пруд на реке Гнилуша в деревне Проводы; пруд на ручье в деревне Ляхово; пруд на ручье в микрорайоне Востряково; два объекта на реке Сушка в деревне Красное; пруд на ручье — притоке реки Злодейка в деревье Курганье; нижний пруд на реке Речица в селе Вельяминово. Сейчас на этих объектах проводятся проектно-изыскательские работы.

Капитальный ремонт еще двух плотин запланирован на 2026–2027 годы. Они расположены на пруду № 3 в селе Лобаново и верхнему пруду в деревне Ртищево.

Евгения Хрусталева рассказала, что все объекты осмотрела противопаводковая комиссия. «Были приняты меры, чтобы пропуск воды не был затруднен, прочищены водопропускные трубы, водоотводящие русла от мусора и упавших деревьев», — отметила глава муниципалитета.