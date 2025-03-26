Девять незаконных ларьков ликвидировали в Павловском Посаде

В округе продолжается активная работа по выявлению и ликвидации нестационарных торговых объектов, которые были установлены без соответствующих разрешений, нарушают требования пожарной безопасности, санитарные нормы или градостроительные регламенты.

С начала этого года в Павлово-Посадском округе уже были демонтированы девять незаконно установленных ларьков, которые располагались по следующим адресам: садовое некоммерческое товарищество «Рассвет», улица 1 Мая, вблизи от дома № 72, улица Привокзальная, дом № 19, деревня Васютино на перекрестке, деревня Кузнецы, село Рахманово, площадь Советская, улица Максима Горького, а также улица Кржижановского.

Данные адреса были определены как места, где размещение НТО не соответствовало установленным требованиям.

«На регулярной основе проводятся осмотры земельных участков, находящихся в частной и муниципальной собственности. С владельцами НТО в первую очередь проводим разъяснительную работу, после которой предприниматели обычно сами демонтируют свои объекты», — сообщила заместитель главы округа Камиля Маркова.