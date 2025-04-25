Девять мест в Подмосковье получат звание «Населенный пункт воинской доблести»

Девять территорий Подмосковья получат статус «Населенный пункт воинской доблести». Эти места внесли весомый вклад в защиту страны в годы ВОВ. Такое решение озвучила Мособлдума, передают в Минтерполитики МО.

Контрнаступление под Москвой 1942 года стало масштабной победой, изменившей ход боевых действий в годы ВОВ. Из-за него некоторые населенные пункты области вписали в героическую летопись России навсегда.

В этот раз звания «Населенный пункт воинской доблести» были удостоены:

поселок Уваровка (Можайский муниципальный округ);

деревня Папивино (городской округ Клин);

село Новопетровское (муниципальный округ Истра);

деревни Юшково, Симбухово, Смолино и село Атепцево (Наро-Фоминский городской округ);

город Протвино и село Липицы (городской округ Серпухов).

На данный момент этот статус в Подмосковье имеют 35 населенных пунктов.