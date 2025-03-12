Девять летних кафе откроют в Пушкино

Жители и гости округа смогут насладиться летним отдыхом в новых кафе. Администрация муниципалитета утвердила перечень мест для размещения объектов.

В документе указано девять адресов. Наибольшее количество летних кафе, а именно, шесть, будет открыто в Ивантеевке. Они будут расположены по следующим адресам: улица Дзержинского, дома № 11а и № 13б, улица Задорожная, дом № 1а и улица Пионерская, дом № 5. Сразу два летних кафе откроются по адресу: улица Заречная, дом № 1.

В Пушкино кафе будут ждать посетителей на Московском проспекте, дом № 40а и в микрорайоне Мамонтовка на улице Рабочей, дом № 16а.

Еще одно заведение появится в поселке Зверосовхоза на улице Центральной, дом № 1а.

Согласно опубликованному проекту, все летние кафе будут открыты при стационарных предприятиях общественного питания. Это означает, что посетители смогут воспользоваться всеми удобствами и сервисами, предоставляемыми основными заведениями.