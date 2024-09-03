Девять лесных пожаров потушили в Подмосковье с 1 сентября

Девять возгораний произошло на территории гослесфонда Подмосковья с начала сентября. На большей части Московской области установился четвертый класс пожарной опасности.

«До 9 сентября в 13 лесничествах Подмосковья введены ограничения на посещение жителями и въезд транспортных средств», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ограничения действуют на территории земель лесного фонда Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Виноградовского, Ступинского, Луховицкого, Подольского, лесничества «Русский лес», Наро-Фоминского, Звенигородского, Истринского, Клинского и Дмитровского филиалов «Мособллес». Под распоряжение попадают все участковые лесничества, все кварталы, все выделы.

В связи с жаркой сухой погодой в Подмосковье нельзя разводить костры и въезжать в лес на машинах. Лесные дороги перекроют шлагбаумами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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