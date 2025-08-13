Девять котельных в Лобне подготовили к отопительному сезону

В городском округе Лобня завершили подготовку котельных к осенне-зимнему сезону. Все девять объектов, в том числе «РТС-Лобня» и «РТС-Красная Поляна», прошли плановое обслуживание.

Специалисты промыли и опрессовали тепловые сети. Все работы выполнили в сжатые сроки: котельные запустили за восемь-десять дней. Сейчас идет ремонт восьми участков теплотрасс общей протяженностью 1668 метров.

Кроме того, компания «ТЭК-10», которая обеспечивает Лобню теплом, обновила свой автопарк. Там появился новый экскаватор, две аварийные машины, четыре автомобиля различного класса и самосвал. Техника позволит бригадам оперативно выезжать на вызовы, минимизируя время восстановления подачи тепла.

Отметим, что с 15 сентября в городском округе Лобня начнутся тестовые запуски системы отопления для проверки ее работоспособности.