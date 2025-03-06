Девять котельных начнут модернизировать в Луховицах в этом году

В округе началась масштабная программа модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Она включает в себя целый комплекс мероприятий — от реконструкции и строительства котельных до замены изношенных участков тепловых сетей.

Ключевым элементом программы является строительство шести новых блочно-модульных котельных на территории округа. Современные котельные появятся в населенных пунктах Матыра, Орешково, Фруктовая, Астапово, Павловское и на улице Озерной в Луховицах. Планируется, что данная мера позволит значительно улучшить качество теплоснабжения в этих населенных пунктах, поскольку существующие объекты уже не справляются с нагрузкой и являются убыточными.

В план реконструкции включили две котельные — «Подлипки» и «Дединово». Кроме того, аварийные участки теплосетей заменят в Григорьевском, Врачово-Горках, Красной Пойме, Павловском и Фруктовой.

В этом году также начнут реконструировать два городских водозаборных узла и проведут капитальный ремонт котельной «Южная».