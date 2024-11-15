Девять детских площадок установили в Наро-Фоминске в 2024 году

Модернизация игровых площадок для детей в муниципалитете проводилась в течение всего текущего года. За этот период пять новых площадок появились в Наро-Фоминске и еще четыре — на территории городского округа.

Работы проводились в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В Наро-Фоминске были модернизированы объекты на улицах Шибанкова, Калинина, Профсоюзной, у домов № 6 и № 36 и на Молодежной площади у дома культуры «Звезда». Две площадки, детская и спортивная, обустроены на Восточной улице в деревне Васильчиново. Еще одна спортивная площадка появилась в поселке Селятино, а игровая — в сквере на Октябрьской улице в селе Атепцево.

На всех объектах установлены современные игровые комплексы и безопасное резиновое покрытие, скамейки для отдыха взрослых, урны, уличные фонари и информационные стенды, а также камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

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