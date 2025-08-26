Девять человек спасли в лесах под Чеховом за неделю

Сотрудники «Мособлпожспаса» и поисковиковой организации «ЛизаАлерт» в минувшие выходные развернули несколько спасательных операций. В них были задействованы 55 человек. Они помогли выйти из леса грибникам, которые заблудились в лесу.

Дольше всех искали мужчину, который ушел из деревни Леоново в пятницу в 13 часов. Найти его удалось только в субботу в во второй половине дня. Таким образом, поиски продолжались около 12 часов.

К счастью, всех заплутавших удалось найти. Их обогрели и накормили едой, напоили теплым чаем. Об этом позаботилась администрация округа. Грибников также осмотрели сотрудники скорой помощи. Все потерявшиеся благополучно вернулись домой.

В поисковых операциях приняли участие и спасатели из других округов: Балашихи и Красногорска.