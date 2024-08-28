Девяносто земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В аукционах участвовали 313 претендентов, и в среднем на один лот приходилось 5,4 участника. Информацию об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на Едином портале торгов. Здесь каждый желающий сможет подобрать идеальный участок для загородного проживания или помещение для бизнеса.

Также Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно публикует актуальные лоты и информацию о проводимых торгах в своем Telegram-канале. Там представлены сведения о том, где можно найти имущество и земельные участки, выставленные на аукционы, а также инструкции по подаче заявок для участия в торгах.

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