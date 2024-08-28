Девяносто земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: Медиаархив Подмосковья

Проведение аукционов, посвященных земельно-имущественным торгам, продолжается в Подмосковье. За минувшую неделю, с 19 по 23 августа, состоялось 90 торгов.

В аукционах участвовали 313 претендентов, и в среднем на один лот приходилось 5,4 участника. Информацию об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на Едином портале торгов. Здесь каждый желающий сможет подобрать идеальный участок для загородного проживания или помещение для бизнеса.

Также Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно публикует актуальные лоты и информацию о проводимых торгах в своем Telegram-канале. Там представлены сведения о том, где можно найти имущество и земельные участки, выставленные на аукционы, а также инструкции по подаче заявок для участия в торгах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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