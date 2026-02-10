Девелоперская компания из Балашихи стала лидером по индустриальным паркам

Компания «Реалитек» заняла первое место по числу индустриальных проектов в Восточном Подмосковье, достигнув доли 26% по итогам 2025 года. Согласно исследованию агентства MegaResearch, восточное направление области лидирует по количеству индустриальных парков, подтверждая статус главного промышленного хаба.

В рамках совместного с «Реалитек» исследования рынка промышленных земель в радиусе 60 километров от МКАД было проанализировано 137 индустриальных объектов. Это свидетельствует о растущей зрелости и сегментации рынка индустриальной недвижимости региона.

Генеральный директор компании Виталий Коляда отметил, что лидерство «Реалитека» является результатом осознанной стратегии. Компания не только управляет 17 из 66 парков на востоке Подмосковья, но и фокусируется на максимально востребованном втором поясе удаленности от МКАД.

Компания «Реалитек» работает как девелопер полного цикла, создавая индустриальные парки и реализуя проекты промышленной, складской и коммерческой недвижимости. По итогам 2025 года она также стала лидером по объему реализации таких проектов: общий объем инвестиций резидентов в ее объекты достиг 13 миллиардов рублей.