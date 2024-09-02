Детскую школу искусств в Ступине открыли после капитального ремонта

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Детская школа искусств открылась в Ступине после капитального ремонта. Ее воспитанники обучаются хоровому пению, изобразительному искусству, дизайну, хореографии и другим направлениям.

Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Как рассказал глава Минкультуры Подмосковья Василий Кузнецов, в этом году ступинская школа искусств выпустила 70 учеников по разным направлениям. Многие из них поступили в московские вузы и колледжи.

«Здесь дают хороший старт ребятам, решившим связать свою жизнь и будущую работу с искусством. Важно, что благодаря Нацпроекту удалось отремонтировать школьное здание постройки середины 20-го века, и теперь тут созданы современные комфортные условия для учебы, творчества и развития», — отметил министр.

Сейчас в школе работают несколько направлений подготовки. Это хор, изобразительное искусство, хореография, дизайн, театральное и декоративно-прикладное искусство. Там успешно работают творческие коллективы, ежегодно в школе проводят выставки работ учащихся, которые регулярно занимают призовые места в престижных конкурсах.

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