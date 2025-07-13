Детскую школу искусств в Серпухове капитально отремонтируют к осени 2026 года

В Серпухове начался капитальный ремонт Детской школы искусств «Синтез», расположенной по адресу: Московское шоссе, дом № 64. Работы завершат к осени следующего года.

В 2017 году здание 1975 года постройки передали школе «Синтез». Около 500 воспитанников обучаются там игре на музыкальных инструментах, хореографии, вокалу, изобразительному и цирковому искусству. В этом году учреждение дополнительного образования отметит юбилей 25 лет.

В здании капитально отремонтируют крышу, обновят фасад, выполнят внутреннюю отделку помещений, поменяют инженерные сети и установят водосток. Помимо этого, благоустроят территорию вокруг учебного заведения, а кабинеты оборудуют современной техникой и инвентарем. В зале клуба «Равные возможности» для занятий людей с особыми потребностями отремонтируют стены и крышу. Обустроят и стоянку для машин с увеличением парковочных мест и асфальтированием. Сейчас ее временно перекрыли.

Работы проводят по госпрограмме Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас специалисты начали демонтажные работы на втором этаже. После окончательного утверждения проекта подрядчик приступит к дальнейшей отделке.

Отметим, что учебный год 2025-2026 воспитанники проведут в школе «Синтезе» на Глазовской улице, где здание отремонтировали в прошлом году. Спортсменов с ограниченными возможностями здоровья также переведут в другое учреждение.