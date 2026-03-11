Детскую школу искусств в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

Здание Детской школы искусств в микрорайоне Ожерелье в Кашире капитально отремонтируют в этом году. Завершить работы планируют к сентябрю.

Здание находится на Советской улице, там уже стартовали работы. Их готовность достигла 25%, рассказали в областном Минстрое.

«В настоящее время строители ведут общестроительные и отделочные работы, завершают демонтажные работы и ремонт кровли», — сообщает пресс-служба ведомства.Площадь здания составляет 843 квадратных метра.

Там приведут в порядок фасад, системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут отделку помещений, обновят входную группу. В кабинетах установят современное оборудование и мебель.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».