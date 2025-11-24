Детскую школу искусств в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года
Детскую школу искусств на Советской улице в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят фасад и кровлю, установят современную технику и благоустроят территорию.
Капитальный ремонт детской школы искусств в микрорайоне Ожерелье уже начался. Подрядчик приступил к кровельным работам, рассказали в областном Минстрое.
Площадь здания превышает 843 квадратных метра. В здании отремонтируют фасад, кровлю, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, а также обновят окна и двери. В здании будет современная мебель и оборудование.
Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».