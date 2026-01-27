Детскую школу искусств в Кашире капитально отремонтируют к 1 сентября
Капитальный ремонт детской школы искусств продолжается на Советской улице в микрорайоне Ожерелье в Кашире. Специалисты уже приступили к общестроительным работам и отделке.
Кроме того, рабочие начали ремонтировать кровлю.
Позже в здании площадью почти 850 квадратных метров обновят фасад, заменят инженерные системы, двери и окна, а также модернизируют входную группу. В здании установят современные оборудование и мебель.
Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию.
Ремонт проводят по государственной программе в рамках национального проекта «Семья».
Работы планируют полностью завершить к 1 сентября текущего года.