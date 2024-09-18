Детскую школу искусств в Чехове капитально отремонтируют в 2025 году

Капитальный ремонт начался в детской школе искусств в Чехове. Обновленный объект откроется в 2025 году.

Строительные бригады приступили в демонтажу, а инженеры-проектировщики — к новому дизайн-проекту.

В образовательном учреждении числятся 90 детей, 34 педагога и четыре концертмейстера. Учебные процесс охватывает широкий спектр направлений: от фортепиано и народных инструментов до живописи и хореографии.

На время капитального ремонта дети будут заниматься во Дворце культуры «Дружба», в лицее № 4 и в гимназии № 7. Руководители временно переехали в Центральную детскую библиотеку и Венюковское отделение детской школы искусств.

Отметим, капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Средства на ремонт поступили из областного бюджета. Подрядчик должен сдать объект в 2025 году.

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