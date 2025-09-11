Детскую школу искусств в Бронницах капитально отремонтируют к концу сентября

Капитальный ремонт детской школы искусств в Пионерском переулке Бронниц подходит к концу. Сейчас стройготовность объекта составляет 99%. Работы планируют завершить до конца сентября, сообщили в подмосковном Минстрое.

В данный момент рабочие ведут пусконаладку инженерного оборудования, уборку помещений и расстановку мебели. Параллельно завершаются монтаж эвакуационных выходов и подготовка помещений концертного зала под установку стульев.

В ведомстве напомнили, что общая площадь объекта составляет 762 квадратных метра. По проекту был произведен ремонт фасада и кровли, замена инженерных сетей, окон и дверей, сантехники. Также специалисты провели отделку помещений и поставили в них новую мебель и оборудование.

Работы осуществлялись по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.