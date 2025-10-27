Детскую школу искусств «Синтез» в Серпухове отремонтируют к сентябрю 2026 года

Детскую школу искусств «Синтез» на Московском шоссе в Серпухове капитально отремонтируют. Рабочие сейчас завершают демонтаж конструкций.

В Министерстве строительного комплекса уточнили, что подрядчик заменит в здании системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также тепловые сети и сети связи.

Кроме того, специалисты обновят фасад и кровлю, проведут внутренние работы и благоустроят прилегающую к школе территорию.

Позже для учреждения приобретут новые мебель и технику.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Семья».

Обновленное учреждение откроют к сентябрю следующего года.