Детскую школу искусств откроют после реставрации в Зарайске 1 сентября

Еще недавно в этих стенах юные музыканты исполняли произведения Чайковского и Прокофьева, а сейчас работают строители. Дом Ивановых был построен в центре города в конце XVIII — начале XIX веков.

Специалисты уже провели большую работу: укрепили фундамент и стены, полностью заменили старые деревянные перекрытия, сделали новую кровлю. Сейчас работают над фасадом.

Реконструкция сочетает бережную заботу о памятнике архитектуры и современное оснащение школы. Чтобы сохранить уникальность здания строители используют реставрационные кирпичи нестандартного размера, а вместо цемента — специальные известковые смеси.

Декоративные элементы здания — колонны на входе — сохранятся. Над их внешним видом еще предстоит поработать реставраторам. Внутри особняка уже смонтировано основание лестницы. Она, как и оконные рамы, будет сделана из дуба. Следующим этапом станет монтаж коммуникаций в здании.