Детскую школу искусств откроют после капитального ремонта в Бронницах

Работы по обновлению учреждения начались еще в 2024 году. Сейчас Детская школа искусств готовится к приему воспитанников.

Специалисты заменили кровлю, полы, оконные блоки и инженерные коммуникации во всем здании, выполнили монтаж вентилируемого фасада. Внутри в помещениях проведены отделочные работы, установлены звукоизоляции полов и стен и система безопасности. Также оборудована система вентиляции, которой раньше не было.

В школе обновили концертный зал, появилось хореографическое отделение, также созданы условия для маломобильных учащихся. Окружающую территорию благоустроили и установили ограждение.

Напомним, что образовательное учреждение в Бронницах при поддержке губернатора и правительства Подмосковья было включено в областную государственную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».