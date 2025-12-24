Детскую школу искусств на Советской улице в Кашире отремонтируют в 2026 году
Капитальный ремонт детской школы искусств продолжается в микрорайоне Ожерелье в Кашире. Здание площадью почти 850 квадратных метров находится на Советской улице.
Строители уже завершили демонтажные работы и скоро приступят к отделке помещений.
В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что в детской музыкальной школе отремонтируют кровлю и фасад, заменят инженерные системы, окна и двери, а также обновят входную группу.
Позже в здании установят современные мебель и технику. Прилегающую территорию благоустроят.
Работы проходят по государственной программе по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры региона в соответствии с целями национального проекта «Семья».
Обновленное учреждение откроют 1 сентября следующего года.