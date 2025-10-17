Детскую школу искусств капитально отремонтировали в Бронницах

В Бронницах прошло торжественного открытие Детской школы искусств после капитального ремонта. Глава округа Дмитрий Лысенков наградил тех, кто внес значимый вклад в реализацию проекта.

Детскую школу искусств капитально отремонтировали благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области. Учреждение включили в региональную государственную программу, в рамках которой за год обновили учреждение.

Подрядчик заменил инженерные сети и окна, обновил кровлю, смонтировал современную вентиляцию и звукоизоляцию. В концертном зале установили современное оборудование. В школе открыли новое хореографическое отделение, расположенное в специально обустроенном балетном зале, создали условия для маломобильных учащихся, благоустроили прилегающую территорию.

На торжественное открытие пригласили заслуженного работника учреждения, депутата Государственной Думы Александра Коганова, депутата Московской областной Думы Олега Жолобова и главу округа Дмитрия Лысенкова. Он вручил награды тем, кто участвовал в реализации проекта.

«Наша Детская школа искусств открыта для педагогов и воспитанников. Уже в понедельник занятия по хореографии, музыкальному и художественному искусству пройдут в обновленном и отремонтированном учреждении», — отметил глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.