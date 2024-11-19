Детскую школу искусств «Гармония» в Наро-Фоминске отремонтируют в 2025 году

Капитальный ремонт в Центральной детской школе искусств «Гармония» продолжается. Уже полностью завершены внутренние демонтажные работы, и строители приступили к ремонту кровли.

В ходе капитального ремонта запланированы работы по обновлению кровли и фасада, замене всех инженерных сетей, окон и дверей, а также сантехнического оборудования. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, что придаст школе новый облик и улучшит условия для учеников и педагогов.

Контроль за ходом капитального ремонта школы еженедельно осуществляют администрация школы, Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского городского округа, а также заместитель главы округа Наталья Трофимова.

Открытие обновленной школы искусств запланировано на 2025 год. Обновление инфраструктуры «Гармонии» позволит создать более комфортные условия для развития творческих способностей юных талантов и станет значимым событием для всей местной культурной жизни.

Напомним, что здание школы, построенное в 1965 году, имеет площадь более 1,8 тысячи квадратных метров. Ремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».