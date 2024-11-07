Патриотический концерт для участников СВО прошел в Химках

Культурно-развлекательная программа в Доме культуры «Контакт» включала в себя концерт, конкурсы и флешмоб. Принять участие в массовых гуляниях могли жители всех возрастов.

Особыми гостями стали родные бойцов специальной военной операции. Творческие номера подготовили местные творческие коллективы и сольные исполнители. Прозвучали советские патриотические композиции и песни, авторами которых являлись воспитанники Дома культуры.

«Подобные встречи — важная часть культурной жизни нашего округа, они дают жителям возможность отдохнуть всей семьей, пообщаться и окунуться в мир творчества», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Встречу провели в рамках масштабного историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно организуют тематические лекции, кинопоказы, мастер-классы, концерты, круглые столы и спортивные активности.

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