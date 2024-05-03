Детскую поликлинику в Звенигороде откроют в 2025 году | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:57 Детскую поликлинику в Звенигороде откроют в 2025 году Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Компания «Техноконцепт» вскоре приступит к строительству детской поликлиники на 220 мест в Звенигороде. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.

В новом медицинском учреждении появятся не только педиатрическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория, но и кабинеты неотложной помощи и восстановительного лечения. Также в планах открыть в поликлинике зоны ожидания и игровые.

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Главной особенностью поликлиники станет модернизированная система расположения кабинетов. Она позволит сократить очереди и упростить поиск нужного специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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