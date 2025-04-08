Детскую поликлинику в Пушкино построят к концу 2025 года

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Детскую поликлинику продолжают строить в Пушкино. В ней будут работать кабинеты хирурга и стоматолога, зал лечебной физкультуры, лаборатория и многое другое.

Сейчас на объекте ведут работы на уровне третьего этажа, рассказали в региональном Минстрое. Там монтируют опалубки, гидроизоляцию и перегородки.

Площадь пятиэтажного здания составит 9,4 тысячи квадратных метров. Там обустроят клинико-диагностическую лабораторию., педиатрическое и инфекционное отделения, кабинеты специалистов, физиотерапии, дневной стационар и другие помещения.

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Работы планируют завершить до конца этого года.

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