Детскую поликлинику в Пушкино построят к концу 2025 года

Детскую поликлинику продолжают строить в Пушкино. В ней будут работать кабинеты хирурга и стоматолога, зал лечебной физкультуры, лаборатория и многое другое.
Сейчас на объекте ведут работы на уровне третьего этажа, рассказали в региональном Минстрое. Там монтируют опалубки, гидроизоляцию и перегородки.
Площадь пятиэтажного здания составит 9,4 тысячи квадратных метров. Там обустроят клинико-диагностическую лабораторию., педиатрическое и инфекционное отделения, кабинеты специалистов, физиотерапии, дневной стационар и другие помещения.
Работы планируют завершить до конца этого года.
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