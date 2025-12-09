Детскую поликлинику в Дедовске откроют после ремонта 15 декабря 2025 года

Завершается текущий ремонт помещений детской поликлиники № 2 Истринской клинической больницы в городе Дедовск. Напомним, сроки сдачи объекта сдвинулись из-за того, что строители в процессе работ столкнулись с дополнительными задачами.

Здание детской поликлиники в Дедовске изменилось полностью. Там заменили все трубы и провода, поставили новые батареи и окна, которые лучше сохраняют тепло. Стены и полы тоже обновили, а еще на лестницы установили камеры видеонаблюдения.

Кроме того, в рамках ремонта сделали небольшую перепланировку, благодаря этому врачам будет работать гораздо удобнее, ведь они сами занимались планированием пространства кабинетов. Также закупили новую и стильную мебель: столы, стулья, шкафы и диваны.

Все работы планируют закончить к середине декабря 2025 года. После этого больница будет работать в комфортных и безопасных условиях, как в современных зданиях.