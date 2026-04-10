Детскую поликлинику в Чехове поставили на кадастр

В Подмосковье продолжается реализация масштабной программы по развитию инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни жителей региона. Очередным шагом в этом направлении стала постановка на кадастровый учет новой детской поликлиники в Чехове.

Современное медицинское учреждение рассчитано на прием до 500 пациентов в смену. Четырехэтажное здание общей площадью около 8,5 тысячи квадратных метров построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника ориентирована на оказание всесторонней медицинской помощи детям и отвечает актуальным стандартам оснащения. Внутреннее пространство организовали с акцентом на комфорт: предусмотрели удобные зоны ожидания, понятную навигацию и безбарьерную среду для маломобильных посетителей.

Учреждение оснастили современным оборудованием, позволяющим проводить диагностику и профилактику заболеваний на высоком уровне. В структуре поликлиники предусмотрели педиатрическое и стоматологическое отделения, кабинеты неотложной помощи, а также пространства для реабилитации и досуга юных пациентов.

Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории: там появятся парковочные места, зоны отдыха, а также зеленые насаждения.

«Строительство объекта является важным шагом в развитии системы здравоохранения города Чехов, направленным на повышение доступности и качества медицинской помощи для детей», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.

Открытие поликлиники намечено на первое полугодие текущего года.